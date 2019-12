El ‘Gallito’ Vázquez se despide de la afición de Santos Laguna

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano, José Juan “Gallito” Vázquez se despidió de la afición lagunera mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Vázquez se expresó con agradecimiento por su estancia en la institución de los Guerreros, agradeciendo la placentera estancia en la Comarca Lagunera.

“Quiero agradecer a la directiva por la oportunidad que me dio y por haberme abierto las puertas para formar parte de esta gran institución de la cual hoy me despido con una sonrisa por todo lo vivido y aprendido en @ClubSantos y a la afición que me han apoyado siempre que he sentido su cariño en los buenos y malos momentos”, escribió el “Gallito” en su red social.

José Juan llegó a Santos Laguna en el Clausura 2018, en ese mismo torneo se proclama campeón con los Guerreros que vencieron a Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

El “Gallito” llegaría a las Chivas de Guadalajara luego de lograr un arreglo con respecto a su salario, algo que detenía la llegada del mediocampista al Rebaño Sagrado.

Con información de El Siglo de Torreón