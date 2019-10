El gol más indignante del futbol femenil mexicano

El club de fútbol Tigres UANL una vez más se ha visto envuelto en la polémica debido a una acción que algunos aficionados han considerado va en contra del juego limpio. En esta ocasión, quienes recibieron las críticas no fue el equipo varonil, sino el femenil pues anotaron un gol mientras la portera rival estaba distraída intentando atender a una colega lesionada.

Corría el minuto 72 del partido entre Tigres y León cuando las locales cobraron un tiro libre. El balón llegó al área chica y ante la cercanía, la guardameta de León, Itzayana González, decidió expulsarlo con un golpe de puños, sin embargo, en la misma acción chocó con la delantera regia, quien se quedó tendida sobre el pasto.

Ante el hecho de que la atacante estaba tirada, la portera perdió la atención para atenderla, pero el árbitro no suspendió el partido. De todo eso no se dio cuenta la jugadora Karen Luna, quien controló el balón y lo impactó en dirección a la portería. González no pudo reaccionar por la potencia del disparo, el cual fue decretado como un gol a favor de Tigres.

Las críticas por parte de los usuarios en redes sociales no han ido orientadas hacia el tiro de Luna, sino a la forma en que reaccionaron las jugadoras locales, ya que su compañera que había recibido la falta, al ver que el balón había entrado en la portería se levantó como si nada hubiese ocurrido.

Los usuarios en redes sociales han criticado y calificado de “tramposa” la acción por parte de las jugadoras de Tigres femenil. (Foto: Twitter)

Si bien las futbolistas de León reclamaron de inmediato con el fin de esperar que se les retribuyera el juego limpio, del lado de Tigres nadie reaccionó. Al final, el partido terminó con el marcado 1-0 y con él, las regias aseguraron su boleto en la liguilla del Apertura 2019, en la cual buscarán refrendar el título obtenido la temporada pasada.

Por medio de las redes sociales, los aficionados también expresaron su descontento con la forma en que Tigres sacó provecho de la situación: “Igual de tramposas que los hombres, meten el gol y la tigra (sic) que estaba en el suelo se para a festejar #SonUnaVergüenza”, comentó una persona.

“Milagro, el gol la curó!”, fue la publicación sarcástica de alguien más. Por otro lado, los seguidores de Tigres culparon a la inocencia de Itzayana González, pues no debió haber perdido la atención en la jugada: “Ese gol fue culpa de la portera, nunca debes dejar de seguir la jugada, sin importar lo que pase. Así de sencillo”.

Posteriormente, el Club León Femenil también emitió un mensaje respecto a la situación en el cual alabaron la preocupación de la guardameta por su colega de profesión: “Querida, Itzayana. Estamos orgullosos de la forma en que representas los valores deportivos de nuestra institución”.

La polémica del juego limpio persigue a Tigres

Sebastián Jurado, portero de Veracruz, no reaccionó a los disparos de los dos jugadores de Tigres. (Foto: Twitter)

Cabe recordar que el viernes pasado, el equipo varonil de la institución regiomontana también fue señalada por su conducta en contra de los Tiburones Rojos de Veracruz, equipo que protestó por la falta de pagos con inactividad durante los tres primeros minutos del partido.

Ese tiempo lo aprovecharon jugadores como Gignac y Eduardo Vargas para anotar un par de goles. Durante la transmisión del partido por TV Azteca se dio a conocer que los futbolistas de la UANL sabían de la intención de no jugar durante tres minutos pero no la respetaron, lo cual fue explicado por Ángel Reyna.

Días después, el francés publicó un mensaje en el que intentaba aclarar que no había sido su intención marcar el tanto, lo cual fue igualmente criticado, pues no hicieron nada para emparejar la situación de desventaja en que habían dejado al equipo rival.





Fuente: www.infobae.com