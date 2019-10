El más veloz aprendiz de JC

El piloto de Mercedes y el mítico boxeador mexicano compartieron el ring en donde ambos mostraron sus habilidades con los guantes. Por un lado, el cinco veces campeón del Máximo circuito y por el otro, el ganador de títulos mundiales en diferentes categorías, en un evento previo al GP de México 2019.



Previamente, el británico realizó un entrenamiento especial en un circuito funcional donde puso a prueba su rendimiento físico junto a celebridades del futbol como el ex defensa central Rafa Márquez, el actual portero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, el gimnasta olímpico Daniel Corral y figuras del espectáculo como Sofía Castro, hija de la ex primera dama Angélica Rivera.



En el circuito virtual mostró sus habilidades en el boxeo donde simulaba algunos golpes. Hamilton buscará en el Gran Premio de México coronarse como rey de la Fórmula Uno por sexto año consecutivo, pero necesita de algunas combinaciones matemáticas para lograrlo y que su coequipero Valtteri Bottas no se lo impida o postergue. Mercedes aseguró con el Campeonato de Constructores por sexta ocasión en el pasado Gran Premio de Japón.



En cinco años, el piloto de Mercedes se coronó en México en 2016. El año pasado se quedó con el título de pilotos aunque se ubicó en el cuarto lugar de la carrera.