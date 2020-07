El 'Matador' vuelve a parodiar otra película clásica en redes

Agencias

Ciudad de México.- El exdelantero de la Selección Mexicana, Luis Hernández el ‘Matador’, volvió a recrear una escena de una película clásica en sus redes sociales, en esta ocasión fue el filme Wayne’s World, estrenado en 1992.

El mundo 🌎 según...EL MATADOR? Jajajaja Y ustedes a quién extrañan para tirar desmadre 💥? #matador #luishernandez pic.twitter.com/y017Zc4Dvo — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) July 12, 2020

La escena que recrea el ‘Matador’ es aquella en la que los personajes de Wayne y Garth, dos jóvenes contratados para protagonizar un programa de televisión, aparecen en un automóvil cantando la icónica melodía de la banda británica Queen, llamada ‘Bohemian Rhapsody’.

El filme es protagonizado por el actor Mike Myers y se estrenó en 1992; por ello Hernández decidió personificar tanto a Wayne como a Garth interpretando la canción.

‘Matador’ sabe que la brecha generacional podía afectar la recepción de su nuevo video, por ello advirtió que “si no viste la película no estabas listo para la conversación”, ya que no es una cinta tan reciente como cuando parodió Guardianes de la Galaxia al personificar a Yondu.