El mensaje de André Gignac que alertó a la afición de Tigres

André-Pierre Gignac ha dado un anuncio que alertó a la afición del Club Tigres.

Y es que el delantero felino utilizó su cuenta oficial de Instagram para, a través de historias, plasmar un aviso a sus seguidores.

"Que onda raza? Antes del jueves mandaré un mensaje para la afición! Les mando un abrazo fuerte (sic)", escribió sobre una selfie.





Al darse cuenta que su mensaje había causado polémica e intriga entre los aficionados, el francés de 33 años tuvo que enviar un segundo mensaje en el que se lee:

"Hey tranquilovsky, sólo que no me quiero esconder después de una eliminación, y me gustaría como lo he hecho siempre darles explicaciones ... ánimo. @clubtigresoficial hasta el fina".

El pasado domingo Tigres quedó eliminado de la Liguilla tras caer en los Cuartos de final ante el Club América, por lo que será hasta el 16 de diciembre cuando el plantel comandado por Ricardo Ferretti regrese a la actividad de cara al Torneo Clausura 2020.









Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx