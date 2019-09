El objetivo de Cruz Azul es la liga

Ciudad de México.- La plana mayor de Cruz Azul vuelve a la carga por el título de Liga.

Recibidos por un puñado de aficionados que mostraron su apoyo a Ricardo Peláez afuera de la Noria, Garcés, junto al tambien vicepresidente del club Alfredo Álvarez, presentaron a Robert Siboldi como técnico celeste y dieron un golpe sobre la mesa asegurando que de ellos nacerán la mayoría de las decisiones deportivas del equipo, estén o no otros directivos de a cuerdo.

"Pretendemos ahora es hacer una unidad más fuerte porque ya vimos que en la acondiciones anteriores, como veníamos trabajando, no han sido suficientes.

"Estaremos trabajando sobre la elección de un Director Deportivo pero insisto, tanto las funciones del director técnico tanto las funciones del deportivo tiene que comprometerse a llevar a cabo las obligaciones que queremos que hagan y los objetivo", declaró Garcés durante la presentación.

Garcés aseguró que los logros durante la gestión del ahora exdirector deportivo Ricardo Peláez, a quien agradeció su trabajo, fueron importantes, pero que el espacio en las vitrinas para el título de liga sigue vacío.

"Es importante aclarar que en Cruz Azul vamos a ganar todo, lo único que se pretendió es transferir lo que hemos ganado en otros trofeos para demostrar que no era importante el torneo de liga, pero le digo que sí queremos ganar todo; pero eso no significa que estamos satisfechos por ganar la Supercopa, el objetivo central por el que la afición y el medio nos demanda es ser campeón de Liga. Si no ganamos la Liga es fracaso, pero si no ganamos la Leagues Cup, también es un fracaso.

"Las copas que se ganaron con Peláez decía él que son logros, pero en nuestras vitrinas el título de Liga está vacío", dijo.

Con Peláez, el Cruz Azul ganó una Copa MX y una Supercopa MX.

"No tenemos ninguna queja con el señor Peláez, la separación se debe estrictamente a una decisión personal. Fue Peláez el que decidió, si quieren saber qué pasó tienen que preguntárselo a él", añadió Garcés.

Por más de 40 minutos los directivos aclararon diversas situaciones de la institución. Se negó que Guillermo Álvarez haya dejado de ser en algún momento presidente del club y aceptaron que hay un grupo de cooperativistas que lo quiere fuera, aunque los recursos para echarlo han sido inválidos.

También señalaron que el promotor Carlos Hurtado no trabaja con ellos, pero que si hay un jugador del interés de los celestes que esté ligado él, se acercarán.