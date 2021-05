El 'Pepo' se queda con Mazorqueros

Cortesía

Chihuahua, Chih.- El Jurisdiccional de la IX Zona, Gustavo Carbajal Rey, fue tajante al asegurar ayer que José Luis “Pepo” Zubia, debe de estar en Camargo.

“Es muy sencillo, José Luis Zubia pertenece a Camargo, no puede salir por pantalones propios”.

Esto en relación a que el “Pepo” ya tiene algunos días atrás trabajando como manager de la preselección de la segunda zona correspondiente a los Dorados de Chihuahua.

“No le interesó y no nos interesa, además no tuvo la capacidad de hablar, yo lo invité a trabajar aquí con el cuerpo técnico pero no como manager, pero al fin de cuentas el debe de estar en Camargo”, dijo Tavo Carbajal.

Asimismo el directivo aseguró que ya había hablado con Tilín Mendoza con respecto a la situación del “Pepo” pero no quisieron negociar.

“Están cometiendo un error que nos da pauta a una protesta que puede conllevar castigo tanto al jugador como al directivo por ser Zubia ilegible”.

Carbajal Rey afirmó que en el pedir está el dar, y que así no se va hacer ya que comenta que el “Pepo” no tuvo atención y se brincaron las trancas aún y cuando todavía pertenece aquí donde tiene su lugar como jugador por lo que aseguró el directivo que no sale de Camargo.

Por su parte, José Luis 'Pepo' Zubía había comentado que se sentía contento con la preselección armada, pues tiene una característica que tanto él como la directiva buscaron: juventud.

Zubía espera que sean los jugadores locales quienes saquen adelante al equipo de Chihuahua, que fue campeón por última vez en el 2015.

“Algo en que coincidimos, la directiva y un servidor, es en que queríamos un equipo con jugadores locales, y jóvenes. Un equipo que fuera capaz de pelear por lo mejor con jugadores de aquí, y creo que la preselección es una prueba de eso”, dijo Zubía.

“El equipo está muy completo tenemos jugadores comprometidos y que van a ganarse el lugar, la camiseta de los Dorados, nos sentimos contentos con lo que tenemos”, agregó.

“Hay que trabajar mayormente en lo mental, en tener al equipo fuerte para esos momentos de presión en el campo, sacar lo mejor de lo jugadores cuando se necesita, entonces queremos trabajar mucho en lo mental”.

Zubía, quien además de ser un prolífico bateador, también fue lanzador durante su paso como jugador por los Estatales de Beisbol, acepta que el pitcheo ha sido un tema pendiente de la II Zona en las últimas temporadas.

Definen mañana…

Por otra parte, Gustavo Carbajal confirmó la reunión que tendrán los Jurisdiccionales y la Asociación Estatal de Béisbol este jueves 20 de mayo a las 10 de la mañana con las autoridades de Gobierno en la explanada de Palacio donde se definirá el rumbo que tomará la temporada 2021 de la Liga Estatal de Béisbol, la cual estaba programada para arrancar el 13 de mayo teniendo como nueva fecha este próximo 27 de mayo.

“Se presentó a Gobierno un oficio donde la Asociación Estatal y Jurisdiccionales hacemos las siguientes peticiones: Un aforo mínimo del 50% en los estadios, venta de bebidas y pruebas COVID a siete peloteros cada 21 días” y agregó “esto debido a que no se puede hacer pruebas a los más de 30 peloteros, sería insostenible, ya que cada una tiene un costo de dos mil 400 pesos”, finalizó.