‘El Piojo’ Herrera amenaza a sus jugadores

Ciudad de México.- Miguel Herrera se mostró molesto porque no se respetó el jugador designado para ejecutar los penales y dejó en claro que, en el futuro, quien no acate la regla saldrá de la cancha.

Pese a que el argentino Emmanuel Aguilera es el encargado de ejecutar desde los once pasos con el cuadro de Coapa, el colombiano Roger Martínez tomó el balón y erró su disparo que a la postre fue determinante para que Pachuca lograra el empate en el juego en el Estadio Azteca.

Desafortunadamente hay un pateador y de repente en la cancha ellos deciden, se establecen reglas y el que las rompa se va de la cancha”, dijo.

Comentó que Roger no tenía por qué demostrar nada, ya que es el mejor jugador con el que cuenta actualmente, por lo que dijo desconocer las causas que lo llevaron a tomar esa responsabilidad.





“Roger hace su trabajo muy bien y no por patear va a demostrar algo, si establecemos que hay un pateador (…) pero si está Emma o (Nicolás) Castillo, y se lo dije a Emma porque el debió patear, y no me molesta por haber fallado sino porque no respeta las reglas”, apuntó.

Reiteró que Roger es el mejor jugador sin duda, es el que soporta al equipo, juega muy bien, ha hecho un gran esfuerzo, estaba cansado, "no me molesta que haya fallado, me molesta la circunstancia de no obedecer el orden”.

Consideró que más allá de esa falla el empate se dio porque no estuvieron atentos a jugadas específicas, que fue lo que al final aprovechó el cuadro de los Tuzos.

“Errores y distracciones son las que dan al traste, no faltaba nada para sacar el resultado y después las marcas, pero tuvimos para sentenciar el partido, si metemos el penal todo se acaba”, estableció.