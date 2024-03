El RB20, la base del futuro

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El monoplaza que Red Bull diseñó para la actual temporada aún tiene margen de mejora y podía servir como base del reglamento técnico que entrará en vigor a partir de 2026.

Al experimentar con elementos de diferentes tamaños y formas como los pontones y los tubos que se encuentran a los costados del cubremotor, el equipo de las bebidas energéticas no tendrá problema en adaptar sus principios para crear un bólido compacto, ligero, veloz y con motor que ya no use los gases para la regeneración de energía.

"Probablemente, sea la última gran tirada de dados porque en 2025 tienes que estar pensando en el coche de 2026. Se verá muy pronto en términos de investigación aerodinámica si estamos chocando con algunos límites.

"Las mejoras siguen ahí. En cuanto a magnitud, de momento podemos encontrar ganancias similares a las del año pasado. Sospecho que hacia finales de año puede disminuir un poco, pero tenemos gente brillantemente creativa y si ellos lo encuentran, nosotros lo aceptaremos", explicó Paul Monaghan, ingeniero de los austriacos.

Hasta ahora, los resultados de la franquicia son positivos con dos dobletes en el mismo número de carreras.

"Una evolución de lo que teníamos el año pasado, si ponemos lo suficiente en él para mantenernos más rápidos que la oposición, entonces es lo correcto", concluyó.

115 victorias tiene Red Bull en su historia en la F1.