El salario de Messi es insostenible, dice precandidato

Agencias

Barcelona.- El sueldo de Lionel Messi es demasiado alto para el Barcelona debido a sus problemas financieros, dijo el precandidato a la presidencia del club Emili Rousaud, agregando que desea mantener al máximo goleador histórico de los catalanes con un contrato más bajo.

Messi, quien buscó salir del Barça al cierre de la temporada, tiene menos de siete meses restantes de contrato con el club en el que ha pasado toda su carrera. Es libre de negociar con clubes rivales a partir de enero.

Rousaud, exvicepresidente del Barcelona y quien renunció este año para protestar por cómo dirigía el club el entonces presidente Josep Maria Bartomeu, dijo que Messi aceptaría un salario más bajo si se lo puede convencer que los blaugranas volverán a la senda del triunfo.

"En el entorno actual del club no se hace sostenible el salario de Messi. Es insostenible. Hay que llegar a un acuerdo. El proyecto que le presentaremos es atractivo", dijo el martes Rousaud al diario español AS.

"Aquí lo que importa es el proyecto deportivo. Cuando Messi dijo que se iba no lo dijo por dinero. Tiene el salario más alto del mundo, no hay nadie que cobre más que él. No se va porque cobra poco", sostuvo. "Se quiere ir porque quiere ganar títulos. Ya lo dijo en su día: 'no nos alcanza'. Él quiere un equipo en el que haya talento", agregó.

El Barcelona fue considerado como el club con los mayores ingresos del futbol europeo por la Deloitte Money League 2020, pero la pandemia de covid-19 ha devastado sus finanzas. La semana pasada, el club anunció que aplazaría el pago de sueldos a los jugadores.

Messi es el futbolista con mayores ingresos en el mundo, según el diario francés L'Equipe, recibiendo cerca de 8,2 millones de euros (9,97 millones de dólares) al mes del Barcelona.

Rousaud, uno de muchos candidatos que aspiran a ganar la presidencia del club en la elección del 24 de enero, también dijo que desea nombrar al renovado estadio Camp Nou del Barça en honor a Messi, una decisión que cree que ayudará a atraer patrocinadores.

La elección se realiza dos meses antes de lo planeado, luego de que Bartomeu renunció en octubre.