El Tata Martino vs Chicharito: no volverá a la Selección

El escándalo de la Selección Mexicana de Fútbol en Nueva Jersey continúa. Después de la fiesta de los seleccionados, este martes revivió el tema cuando John Sutcliffe y León Lecanda comentaron que Javier “Chicharito” Hernández no volvería a las convocatorias de Gerardo “Tata” Martino.

Aunque no hay nada oficial, los periodistas de ESPN especularon que el máximo goleador de México no regresaría al 11 azteca. “Yo soy de los que piensa que Chicharito jamás volverá a la selección con el Tata (Martino)”, aseguró Sutcliffe.

Su compañero León Lecanda abundó en el tema y explicó que los directivos del “Tri” están molestos por el actuar del mexicano. “Molestó mucho a las altas esferas, incluso, el presidente Yon de Luisa. (El resultado ante Argentina), combinado con el entretiempo que se tomaron los jugadores de ir en sus horas libres a ese bar o ese brunch en New Jersey molestó mucho”, aclaró el reportero.

Detalló que la investigación interna de la selección causó el despido de uno de los trabajadores, pero que tendría que haber consecuencias para el verdadero responsable de la indisciplina. “Se emprendió una investigación interna. Se determinaron varias situaciones, entre ellas el despido de este chico, Andrés Mateos, que era parte del equipo de logística de la Selección Mexicana”, dijo Lecanda.

“Se le pidió que ayudara a Javier Hernández a documentar a dos de las jóvenes con las que tuvieron alguna relación, con las que salieron en el vuelo de regreso a la Ciudad de México. Y cuando se dio cuenta Selección Mexicana en la investigación, perdió el trabajo este joven. Y dijeron ‘¿qué consecuencias va a tener quien es realmente el autor intelectual de esto?’, quien presionó a un joven para que le apoyara en esta situación”, agregó.

El Chicarito Hernández no sería convocado de nuevo en la etapa de Gerardo Martino (Foto: AFP)

En esta última convocatoria, para enfrentar a Panamá y Bermudas, no estuvo Javier Hernández en la lista de seleccionados. Al respecto, el goleador del Sevilla habló con Fox Sports y comentó: “A mí no me han dicho absolutamente nada, la verdad no me han convocado y es muy claro”. Sin embargo, aseguró que Martino “también ha sido muy claro de que si existiese una cosa así, ya me lo hubieran hecho saber”.

En cambio, el director técnico argentino señaló en conferencia de prensa que su decisión de dejar fuera a Hernández era sólo porque quería ver más de cerca a Raúl Jiménez y a José Juan Macías.

¿Qué sucedió?

Después de perder por 4 goles frente a la Selección de Argentina, los futbolistas del “Tri” acudieron al café/bar Lavo NYC. La cuenta de Twitter “Botineras del Mundo" publicó fotos y videos de Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Héctor Moreno y Javier Hernández con mujeres en una fiesta.

Layún fue el primero en confirmar la salida, a través de un video que compartió en Twitter, pero negó rotundamente tener un vínculo con las mujeres. Sin embargo, ellas publicaron un video en redes sociales de una conversación con Marco Fabián de la Mora, donde presuntamente las involucradas se hospedaron en el mismo hotel y se estaban poniendo de acuerdo para volverse a ver.

Nuevamente se involucró a jugadores de la Selección Mexicana con fiestas y mujeres (Foto: Archivo)

El entrenador de la selección confirmó las versión del futbolista y aseguró que tenían horas libres. “Los futbolistas tuvieron cuatro o cinco horas libres, entre las 15:30 horas las 20:00 horas”, señaló. “Las horas libres son horas libres. Están en libertad para hacer lo que quieran, siempre teniendo en cuenta que están en la selección nacional”, completó.

Sin embargo, el estratega aseveró que “si hubo indisciplina, la evaluaremos internamente”. Y así sucedió, pues días después salió a la luz el despido de Andrés Mateos, que formaba parte del equipo de logística de la Selección Mexicana.

La razón del despido no fue por la fiesta, sino porque el empleado ayudó a meter a dos mujeres al hotel de concentración tanto en Nueva Jersey como en San Antonio. Además, fue quien las llevó a documentar al aeropuerto de la ciudad texana por encargo de Javier Hernández.





Fuente: www.infobae.com