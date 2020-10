El Tri prepara duelos contra selecciones de Asia

Ciudad de México

Tras el partido contra Argelia la Selección Mexicana se concentrará en la fecha FIFA del mes de noviembre, en donde podría medirse ante equipos asiáticos, sin embargo, Gerardo Martino se negó a confirmar a las selecciones rivales.

"Que venimos a Europa es un hecho y las próximas horas podemos confirmar a nuestros rivales. Siempre hablamos con Gerardo y Nacho de enfrentar a equipos que nos hagan crecer. Siempre deben estar la élite de Europa, de África, de Asia”, comentó Martino.

A pesar de que el estratega mencionó a combinados del continente asiático como Japón y Qatar, estos dos han sido confirmados oficialmente como los rivales del Tricolor para su gira europea del mes de noviembre.

"Ya jugamos con el de Europa, mañana con el de África y esperamos, ya tengo información de los dos equipos, que de confirmarse nos van a exigir y serán lindos rivales. No les puedo decir si los rivales de noviembre son Japón y Qatar. A mí no me corresponde informar eso", sentenció el estratega argentino.

Fuente: www.excelsior.com.mx