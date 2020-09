El Tri ya conoce a sus rivales en la Copa Oro 2021

Ciudad de México

Se llevó a cabo el sorteo de la Copa Oro 2021, en donde la Selección Mexicana fue cabeza de serie junto con Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, quienes integraron el Grupo A, B, C y D respectivamente, esto se determinó con base en el ranking de Concacaf de agosto 2020.

El combinado a cargo del timonel, Gerardo Martino, se medirá ante El Salvador, Curazao y el ganador del preliminar 9 (Trinidad y Tobago, Cuba, Monserrat o Guyana Francesa)

El resto de los grupos quedó conformado por:

Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y ganador preliminar 7

Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y ganador preliminar 8

Grupo D: Honduras, Panamá, Granada y Qatar

En búsqueda de su noveno título, cabe señalar que el Tri es el vigente campeón tras derrotar por la mínima diferencia a Estados Unidos en la justa de 2019.

En la edición 2021 de la Copa Oro se celebrará el 30 aniversario de la justa de zona de Concacaf, esta se jugará del 10 julio al 1 de agosto y tendrá como invitado a la selección de Qatar, que ocupó el cuarto lugar del Grupo D.

La escuadra anfitriona de la próxima Copa del Mundo será la séptima en recibir una invitación de parte de la Concacaf, y la segunda del continente asiático para participar en el torneo. Anteriormente lo hicieron Brasil (1996, 1998, 2003), Colombia (2000, 2003, 2005), Perú (2000), Ecuador (2002), Sudáfrica (2005) y Corea del Sur (2000, 2002).

Las últimas tres selecciones que disputarán el campeonato saldrán de una fase preliminar de los encuentros entre; Haití vs San Vicente, Guatemala vs Guyana, Trinidad y Tobago vs Montserrat, Cuba vs Guyana Francesa, Guadalupe vs Bahamas y Bermudas vs Barbados. Los ganadores de las tres llaves de esta fase accederán a la ronda de grupos.

