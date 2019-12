El Veracruz, camino a la desafiliación

Ciudad de México.- La asamblea ordinaria de la Liga MX, que se realizó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, acordó negar la participación de los Tiburones Rojos del Veracruz para el Clausura 2020 y su futuro quedará así definido el próximo jueves en la siguiente asamblea general de la Federación, donde se reunirán los dueños de los equipos de la Liga MX y el Ascenso MX, así como las divisiones de categorías Premier y Amateur.

Alrededor de las diez de la mañana arribó Fidel Kuri, dueño del equipo jarocho, al que le fue negado el acceso a las instalaciones, con oficiales cuidando la seguridad, misma situación le sucedió a su hijo, Fidel Kuri Mustieles, por lo que la liga se pronunció al respecto con fundamento al octavo artículo del reglamento interno.

"Sólo tendrán derecho a asistir a las asambleas los clubes que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos a través de su respectivo dueño, representante titular y/o representante suplente”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el dueño del equipo jarocho, a las afueras de las instalaciones de la Femexfut, mencionó que era algo que esperaba que sucediera tras los últimos acontecimientos entre los altos directivos y el equipo Veracruz.

"Ya me lo esperaba, así se manejan. Ellos no notifican, todo su plan lo hacen abajo del escritorio, hay que esperar. Pobre hombre que vino a leer, estaba hasta temblando y no se identificó”, finalizó el dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz.