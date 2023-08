El viernes vamos a salir con todo: Víctor Ruiz

“El viernes vamos a salir con todo”, dijo el catcher de los Indios de Juárez Víctor Ruiz, de cara al sexto juego de la serie semifinal ante los Algodoneros de Delicias, que la tribu fronteriza tiene la obligación de ganar para forzar el séptimo y definitivo encuentro.

Luego de perder los dos primeros partidos en el Estadio Juárez hace dos semanas, la escuadra fronteriza fue a Delicias donde ganó dos y perdió uno para regresar a casa con la desventaja 3-2 en esta serie que es a ganar cuatro de siete duelos.

“El viernes es la cita, el viernes vamos a salir con todo por ese juego”, declaró un convencido Víctor Ruiz al sitio oficial de los Indios de Juárez.

Para el receptor oriundo de Mexicali, Baja California, la clave para conseguir las dos victorias será no rendirse jamás.

“Simplemente, lo más importante, no rendirnos, no sacar el pie, seguir cuajados, seguir con la misma intensidad, no olvidarnos de que el campeonato es el objetivo y ganarle a esta gente es un trámite para nosotros”.

Ruiz considera que se les presenta el escenario perfecto a los Indios para demostrar en verdad de que están hechos.

“Obviamente a nadie le hubiera gustado empezar con dos derrotas, pero fuimos a su casa y se las devolvimos. Trajimos la serie a casa y aquí vamos a ganar, el resultado que queremos”.

En los partidos tres, cuatro y cinco de esta serie, Ruiz tuvo un promedio de bateo de .214 con tres imparables en 14 turnos, pegó dos bambinazos y un doblete, produjo cuatro carreras, anotó dos, fue caminado dos veces y también fue ponchado en dos ocasiones.

“Obviamente me siento feliz, es una felicidad muy grande dar un jonrón, pero no me olvido de cuál es el objetivo o cuál es mi objetivo, que es ayudar a mi equipo a ganar y es simplemente eso, hay que ganar”.

El pelotero de 23 años de edad exhortó a la afición juarense a que no deje de apoyar al equipo, como lo han hecho en toda la presente temporada.

“Que nos sigan apoyando, que sigan con la misma intensidad, que no dejen de creer en nosotros, que nosotros seguimos dando el cien por ciento”, concluyó Ruiz.