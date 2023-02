Electriza Rihanna el medio tiempo del Super Bowl LVII

Ciudad de México.- En punto de las 19:30 horas de México y al ritmo de su icónico tema "Bitch Better Have My Money", Rihanna se adueñó del State Farm Stadium, en la ciudad de Glendale, Arizona, para ofrecer su esperadísimo show de medio tiempo.

La artista sorda Justina Miles es la encargada de brindar la interpretación en lenguaje de señas del espectáculo de la barbadense, quien llevaba varios años alejada de la industria musical.