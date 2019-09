Emanuel Navarrete, imparable

Las Vegas.- Emanuel Vaquero Navarrete no podía dejar pasar la oportunidad de pelear en el fin de semana de los festejos por la Independencia de México... aunque ha pasado menos de un mes de su última pelea.

El mexiquense hizo su segunda defensa de su título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Francisco de Vaca el 18 de agosto. Este sábado, sólo cuatro semanas después, hará la tercera ante el filipino José Miguel Elorde.

"Era una oportunidad única, cuando me lo propusieron, la verdad es que no hubo mucho que pensar”, dijo Navarrete, quien noqueó en sólo tres rounds a De Vaca.

“Desde que bajé del ring me preguntaron, lo pensé un poco, porque parecía muy rápido, pero acepté porque sabía que era un escenario inmejorable. Me siento muy bien, la preparación prácticamente no la corté, siento como si la pelea pasada hubiera sido sólo un sparring”, señaló.

Navarrete (28-1, 24 KO) no tendrá un rival sencillo. Elorde (28-1, 15 KO) suma 18 victorias consecutivas; su última derrota se produjo en 2015, la única vez que peleó fuera de Asia. El filipino cayó en Las Vegas ante el estadunidense Jerry Guevara, en 2015.

“Es un gran peleador”, señaló Navarrete. “Hay riesgo de perder, como en todas las peleas, pero no creo que yo esté dando ninguna ventaja por el poco tiempo entre mi última pelea y ésta. Voy a salir a dar lo mejor y tengo mucha confianza en que mantendré el cinturón”.

NO CAMBIARÍA DE DIVISIÓN

Emanuel Navarrete desea seguir en la división de los supergallos al final de su combate ante José Miguel Elorde, aunque aún no está seguro de cuál sería el camino a seguir.

“Ahora mismo, de entrada, quiero terminar mi pelea y descansar”, dijo entre risas. “No sé si voy a volver a pelear este año, en diciembre, o si ya esperaré hasta el próximo, pero quiero seguir en mi división, hacer más defensas y buscar unificar el título”.