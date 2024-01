Emociona a Checo Pérez el GP de Madrid

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La incorporación de Madrid como sede del Gran Premio de España a partir de 2026 podría beneficiar al mexicano Sergio Pérez.

Aunque aún se tiene que construir el circuito, el diseño híbrido, que combinará secciones urbanas y permanentes que atraviesen la zona de IFEMA y Valdebebas, pinta para convertirse en uno de los favoritos del piloto de Red Bull.

Checo cuenta con un historial positivo cuando se trata de competir en las calles al conseguir 5 de sus 6 victorias en dichas condiciones como fue en Azerbaiyán en 2021 y 2023, Arabia Saudita en 2023, Mónaco en 2022 y Singapur, también en 2022.

"No es como estar en México, pero me siento como en casa. Me encantaría una carrera en Madrid. Madrid se merece un Gran Premio de Fórmula Uno.

"Las carreras urbanas son especiales. Creo que sería bueno agregar más porque el ambiente es muy diferente. Se me dan bien la verdad, pero lo más importante es llegar con confianza al fin de semana", expresó el tapatío hace unos meses cuando se postuló a la capital española.

Para 2026, el futuro de Pérez con el equipo de las bebidas energéticas es incierto, ya que su contrato finaliza en este 2024, por lo que podría correr en Madrid con otra escudería.