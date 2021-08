En busca del milagro, Indios visitan hoy a Jiménez en el tercer juego playoffs

Marco Tapia / El Diario

Esta noche los Indios de Juárez saldrán al estadio 21 de Marzo de Jiménez a ganar o morir en el tercer partido de la serie de playoffs del Campeonato Estatal de Beisbol. El equipo juarense está abajo 2-0 en esta serie ante los Rojos, que es a ganar dos de tres partidos, es decir, si hoy pierden les cantarán el último out y quedarán eliminados de la postemporada.

De ganar, la tribu fronteriza se mantendrá con vida en la competencia, pero con la misión de ganar el juego del viernes, que también se llevará a cabo en Jiménez y obligar a un quinto juego que se jugaría el domingo en Juárez.

“La clave es pegar, pegar primero, y pues no dejarlos confiarse y seguir dándole porque la verdad ya estamos en una posición que tenemos que ganar y tenemos que jugar bien y hacer las cosas como se deben de hacer”, declaró Yahir Gurrola, jardinero derecho de los Indios.

Carlos Hernández, jugador de cuadro del equipo juarense, dijo que el panorama es complicado, pero se encuentran listos para revertir la situación.

“Sí, difícil. Hemos estado listos desde un principio, las ganas son las mismas, obviamente la situación es diferente, sí se nos complicó mucho, pero de estar listos, claro que lo estamos, tenemos todo el potencial, todo el talento listo, descansado y fuerte”.

Las dos derrotas del pasado fin de semana calaron hondo en los jugadores indígenas, en especial porque se presentaron en su propio campo, pero en estos días han tenido que dar vuelta a la página y concentrarse en el tercer partido.

“Lo que hacemos es tratar de olvidar lo que pasó, y es beisbol, porque no todos somos perfectos y nosotros todos obviamente queremos que la cosas vayan perfectas y que blanqueemos o lo que sea, pero no pasó y ahora es tiempo de defender y de no dejarse que nos ganen así”, señaló Gurrola.

“Ha sido duro, es algo difícil porque aunque hemos perdido algunas series, éste ha sido el golpe más duro de todo el año. Nos agarró, de alguna manera, mal parados, y no hay más que apoyarnos entre los compañeros, eso es lo que va a ser clave, hemos tenido muy buen compañerismo entre todos y es levantarse uno al otro”, dijo Hernández.

“Los que ya tenemos tiempo hemos pasado por esto y muchas otras cosas igual de duras, entonces nos corresponde estar animando a los que tienen responsabilidad directa en el campo, en el terreno, es simplemente recuperar la confianza y estar confiados en Dios, en que todo lo que hemos hecho va a salir adelante”, agregó el veterano pelotero.