En Chivas niegan encontrarse en crisis

Agencias

Ciudad de México.- Después de tres jornadas, Chivas no ha tenido un arranque como se hubiera esperado con solo dos puntos sumados en estos primeros encuentros. Antonio Briseño llamó exagerado si se considera que el conjunto rojiblanco está en una crisis por no haber ganado en este inicio.

Se exagera. El torneo pasado estábamos peor y quedamos en séptimo lugar, pudiendo haber clasificado más arriba. Es parte del torneo, no se inició de la mejor manera. Pero ganando el sábado, cambia todo. Esa palabra no va. Si al final del torneo no se califica dentro de los primeros ocho o no se llega a repechaje ahí sí se puede decir que es una crisis", compartió Antonio Briseño.

Es clara la molestia que hay en el equipo por las jornadas que han transcurrido y además que no se ha podido dar la mejor muestra de futbol. Además de todas las cosas que salieron a relucir para mal en la derrota del jueves pasado ante Atlético de San Luis, ante ello, Briseño negó la falta de actitud en el Rebaño.

Es que creo que no tuvimos falta de actitud, lo que quiero decir es que debemos poner mucho más. La actitud conlleva muchas cosas. Es tener solidaridad con el compañero, ayudar al compañero, estar más cerca, ese tipo de factores estábamos en un buen nivel y estábamos en una buena racha y más exigentes todos nosotros dentro del campo", comentó el ‘Pollo’.

Una vez puedan conseguir el triunfo ante el conjunto de Bravos, poco a poco se podrá adquirir un mejor nivel, así lo reconoció el zaguero rojiblanco, donde señaló que los jugadores son los mayores responsables de la mala racha.

Es un análisis profundo, más al interior. Hemos dejado de hacer cosas, no podría dar una respuesta concreta. Pasas por todos, del utilero, al directivo y al jugador. Como jugadores sabemos que somos los mayores responsables. Si o si debemos de ganar el sábado, son varios detalles, pero sacando la victoria el sábado se podrá arreglar", concluyó Briseño.