En Chivas, puro mexicano

Ciudad de México.- Tomás Balcázar, una de las grandes glorias del Guadalajara, fue inducido al Salón de la Fama del Futbol el pasado martes 12 de noviembre, un hecho muy significativo para el exdelantero.

Con 88 años de edad y una vida llena de logros, Balcázar descarta cualquier posibilidad de que El Rebaño llegue a utilizar jugadores de otros países.

"No creo que lleguen a eso (a que Chivas utilice futbolistas foráneos) porque los jugadores tienen que ser mexicanos, y con los jugadores mexicanos vamos a darle pelea a todos los equipos que tienen extranjeros", comentó el integrante del Campeonísimo en entrevista con Cancha.

Con buen semblante, pero con cierta molestia, el monarca con el Guadalajara en el campeonato 1956-57, reconoce el mal paso de Chivas en los últimos cinco torneos.

"Hay que ser realistas, ahorita andamos de capa caída, estamos sin ningún jugador que tenga futuro siquiera, pero hay que estar siempre con ellos, porque si no está el pueblo con ellos no hay nada" comentó.

"Va a llegar un día en que todos los que andan de buscadores de talentos van a encontrar a las personas que levanten al equipo, y todos aquellos que no han sido Chivas de a de veras van a querer regresar al club y ya no se va a poder".

Y la sonrisa le viene al rostro al preguntarle su opinión sobre Ricardo Peláez, el próximo director deportivo del Rebaño.

"Le tengo muchas fe porque es un muchacho bastante serio, él es el bueno", comentó.

A Don Tomás no le gusta hablar sobre su nieto, Javier "Chicharito" Hernández, quien le mandó un emotivo mensaje durante su inducción al Salón de la Fama de Pachuca, y más que sentirse orgulloso por su legado en el futbol, presume sus orígenes.

"Es que no puedo darle la espalda a algo que tuvo un valor tan grande como lo es el deporte, porque estoy muy agradecido, me sacó de la ignominia, yo vivía en una vecindad cuando voy a probarme al equipo del Nacional que también ha sido equipo de Primera.

"En el transcurso de estar trabajando con ellos, pues me metieron al primer equipo del Nacional y después de eso me contratan las Chivas del Guadalajara, a las que les tengo un agradecimiento grandísimo", mencionó el mundialista en Suiza 1954.

Con el rostro iluminado, Balcázar se muestra agradecido de ser ya parte de los inmortales del futbol.

"Pues es para darme gusto, dar gracias a la vida, y si volviera a nacer volvería a ser igual, volvería a ser pobre, tan pobre que vivía en un cuartito de una vecindad, y Dios me ha socorrido y ahí me tienen ya con toda mi familia, toda bien.

"Pero el significado (de ser parte del Salón de la Fama) se lo dejo a todo mi México querido", comentó.