En Chivas ven a árbitros muy presionados

Guadalajara.- Tomás Boy, técnico de Chivas, se mantiene en su postura ante el VAR, sin creer que este haya beneficiado al Rebaño y esperando que los silbantes se acoplen cada vez más a él.

La verdad siento que el árbitro está muy presionado con esta situación del VAR y que ya no dirige, hay una jugada que el abanderado no marcó y el no marca, y alguien le dijo: ‘márcala’, como que ya da la impresión de que el árbitro no toma todas las decisiones. Pienso que están muy presionados, este asunto del VAR los tiene, no lo sé. En la medida que ellos entiendan que es una ayuda para ellos, podrán dirigir más tranquilos. Uno se acaba de retirar porque no le gustaba, se habló tanto de que esta herramienta había ayudado a Chivas, y este partido fue atípico. Está difícil, no me meto en esa parte”, indicó.

ESPERAN LA MEJOR VERSIÓN DE PERALTA

Por otro lado, Tomás Boy, aseguró que Oribe Peralta se reconciliará con el gol, luego de que su sequía goleadora se debe a que no está en su mejor versión física, además de que realizó un trabajo importante en ayuda al equipo, motivo por el que no se le presentaron oportunidades para anotar.

"Todo depende de las expectativas que tengan. Oribe hace muchas cosas más que hacer goles. Desde mi punto de vista trabaja bien, estamos esperando su mejor versión físicamente. Y desde mi punto de vista trabaja bien para el equipo. En la zona donde está no se han presentado los goles, pero va a meter goles”, agregó.

Además, el técnico rojiblanco enfatizó en que la falta de gol se debe a que comenzó a realizar trabajo en función para el equipo, como desmarques y recorridos para que Alan Pulido aproveche esos espacios, por lo que consideró que a Peralta no se le tiene que ver como un hombre exclusivamente de goles.





“Quizá sus funciones van más allá de distracción, movimientos de atracción, muchas cosas que no son su naturaleza, evidentemente los goles también. Pero por ejemplo está creando espacios para Pulido, que está aprovechando los movimientos de Oribe. Después cuando entra Vega se produce un buen cambio como revulsivo. Todo fenomenal. No vería a Peralta como una opción exclusivamente de goles”, dijo.