En Cruz Azul consideran que sólo vale el título

Ciudad de México.- Para Pedro Caixinha técnico de Cruz Azul, la racha de ocho partidos que lleva ‘La Máquina’ sin perder no es algo que le meta presión a sus dirigidos, pues afirmó que encontraron la regularidad que se pretendía y con la cual buscarán afianzarse en la cuarta posición de la tabla general, para entrar en buen momento a la liguilla.





"Sí no podemos lidiar con eso, no estamos haciendo nada, para mí lo más importante es la regularidad, se encontró un poco tarde en el torneo, nos costó mucho trabajo, estamos en el cuarto lugar y tenemos que pelear por él y mucho más", declaró.





Asimismo, expresó que en la escuadra celeste sólo se puede pensar en ser campeones de liga, razón por la que trabajan para poder cumplir ese objetivo, después de haberse quedado tan cerca en el torneo pasado.









"En esta institución sólo puedes pensar en ganar y eso es ser campeón de liga, es en eso qué trabajamos día con día, si no podemos con esa carga, entonces no hacemos nada, no podemos pensar así, debemos pensar que eso nos da más libertad, pero también más responsabilidad", apuntó.





Respecto a Lobos BUAP, su próximo rival en el Clausura 2019, el timonel portugués comentó que será un rival complicado, pues saben que la escuadra poblana quiere aspirar a sumar 26 unidades al final de la temporada.





"Hay que recordar que la última vez que Cruz Azul visitó ese estadio (Universitario de la BUAP) perdió por 3-0, ahora que el equipo logró la marca de los 26 puntos, queremos que el próximo domingo salga con la convicción y determinación de que no es suficiente lo que se hizo en las últimas ocho fechas, sabemos que tendremos un rival fuerte, pero hay que salir a ganar", finalizó.