En México hay tres caminos, escuela, drogas o futbol; yo escogí el futbol: Edson Álvarez

Ámsterdam, Holanda.- Edson Álvarez habló sobre su infancia y demás temas para la página del Ajax. En la entrevista relató que desde pequeño el futbol forma parte de su vida.

El canterano americanista, que creció en Tlalnepantla, Estado de México, aseguró que para las personas en nuestro país sólo hay dos opciones, la escuela o las drogas, pero en su caso, se abrió una tercera: el deporte.

“El futbol ha estado en mi vida desde la infancia, le debo todo. Sin futbol no podría haber predicho lo que habría hecho. Crecí en un barrio inseguro con muchos delitos. Para las personas en México, a menudo hay dos caminos: la escuela o las drogas.

"En mi caso había tres caminos: escuela, drogas o futbol. A menudo iba a jugar al futbol, mientras que en realidad tenía que hacer la tarea. Entonces mi madre se enojó, pero al final, creo que tomé la decisión correcta", expresó el mexicano.

De igual forma, Álvarez indicó que su vida se ha transformado por completo tras su llegada al futbol europeo.

"No puedo describirlo. Estoy muy orgulloso de mi mismo. Cuando era niño, mis padres lucharon por mi vida, ahora yo lucho por su futuro. Tengo una linda casa en Ámsterdam y un gran auto. No tenía ese tipo de cosas en México. Siempre viajaba allí en autobús o en tren ", reconoció.

Finalmente, habló sobre las redes sociales y como los usuarios muchas veces trasmiten falsas realidades en sus perfiles, asegurando que ese mundo no es real.

"Trato de mostrar mi personalidad y no todo lo que tengo. Con cada foto también agrego una lección de vida. Uso Instagram para mis fans, para mostrarles lo que siento y pienso. Pero no para hacerles creer que quieren mi vida. No quieres ser yo, eres tú mismo y especialmente de esa manera", comentó.





Fuente: www.elimparcial.com