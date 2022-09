En México solo juego en Pumas: Dani Alves

CDMX.- Dani Alves no cambiará a Pumas por otro equipo de la Liga MX

"Aquí en México solo juego en Pumas, voy a decir lo mismo que dije en Sao Paulo, en Brasil solo juego en Sao Paulo, que es mi equipo. En Pumas porque es el compromiso que he asumido. No voy a cambiar a Pumas por otro lugar", dijo el futbolista este martes en conferencia.

El multicampeón brasileño también señaló que llegó a Pumas a dar lo mejor que puede, y en este momento no está pensando en el Mundial de Qatar.

"Lo que me va a llevar al Mundial es mi historia", recalcó.

Alves reconoció que lo que más le ha costado trabajo es superar la altura de la Ciudad de México, pues el ahogo que se vive es terrible, también dejó claro que jugar los domingos a mediodía no es lo mejor.

"Después de que jugamos con el Barcelona la gente empezó a hablar mucho, pero yo siempre he dicho, pongan al Barcelona con el ahogo que una lleva, y ellos jugando al primer toque, ya me gustaría verlos aquí, a ver cuál es el resultado", mencionó.

Dani Alves tampoco habló de la palabra fracaso, porque dijo que mientras tengan la posibilidad de avanzar en este campeonato, no va a tocar el tema, pues su idea es siempre darlo todo hasta el final.

El volante aseguró que el futbolista mexicano tiene calidad, solo le falta creérsela.

"Mi sensación es que los grandes peloteros (jugadores) no se la creen mucho, se conforman, perdón si me estoy equivocando, pero la gente es muy conformista, si estás en Europa, si estás en un equipo bueno, para ellos es la vida, pero no, la vida hay que vivirla todos los días pensando que uno puede ser mejor cada día, en todos los momentos, eso es lo que te va diferenciando de la mayoría", explicó.