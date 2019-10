En redes hablan como si fuéramos los peores, dice Herrera

Ciudad de México.- El seleccionado mexicano, Héctor Herrera, no consideró que haya sido una falta de respeto que, al bajar del autobús que llevó al Tricolor al hotel de concentración, pasaran de largo ante la presencia de dos aficionados que lanzabas gritos de apoyo a los jugadores previo al debut en la Liga de Naciones de Concacaf.

“No creo que haya sido una falta de respeto de nuestra parte hacia las personas que estaban en la llegada porque después tuvimos la oportunidad de tomarnos fotos con ellos, porque son sólo dos personas y están en nuestro hotel. En cualquier momento pueden tomarse fotos. El señor estuvo platicando conmigo antes de la salida, dijo que no quería que lo fueran a abrazar, él quería mostrar su apoyo”, señaló.

Tras circular el video en las redes sociales, el jugador del Atlético de Madrid indicó que ese tipo de cosas le incomodan un montón porque “estoy aquí para jugar un partido, creo importante y que se hable más de una cosa que del partido, de ahí estamos mal”.

Tenemos que cambiar ese tipo de modales y ese tipo de cosas. Las redes sociales ya están hablando de nosotros como si fuéramos los peores en la educación, que no fuimos a la escuela, que no sé qué tanto y esas cosas no le veo sentido. Es cada uno…”, agregó.