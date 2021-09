Enfrentará Ponce a Barrera en exhibición

Cortesía

El ex campeón mundial chihuahuense Daniel Ponce de León regresará al ring el próximo 20 de noviembre, para medirse ante otro gran ex monarca mexicano, Marco Antonio Barrera, en una pelea de exhibición.

Ambas leyendas del boxeo mexicano se enfrentarán en Ruidoso, Nuevo México, en el Inn of the Mountain Gods Resorts and Casino.

“Ya desde hace tiempo se dio la idea con los promotores y aceptamos, va a ser divertido y una pelea muy interesante, aunque sea de exhibición”, comentó Ponce, quien tiene un gimnasio en El Paso, Texas.

El combate no esta´pactado a un peso en particular y será de seis asaltos. Ponce tiene 41 años mientras que Barrera tiene 47 años.

“Estamos en buena forma los dos. Sí ha sido poco a poco, pero ya hice algunos sparrings y me he sentido bien, lo de correr no es difícil para mí, entonces vamos a llegar listos porque todavía faltan dos meses”, indicó Ponce, quien peleó por última vez en el 2014.

Ponce de León fue campeón supergallo de la Organización Mundial de Boxeo de 2005 a 2008 con siete defensas exitosas y fue considerado durante esa época como el mejor de la división en el mundo.

En 2012 destronó a Johnny González para ganar el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo, aunque no pudo defenderlo con éxito.

Barrera fue campeón super gallo, pluma, super pluma y recordado por sus peleas ante Erik Morales y Manny Pacquiao.

“A la afición le puedo decir que vamos a dar un buen espectáculo, somos profesionales, vamos muy en serio; aunque sea una exhibición, vamos a dejarlo todo y el público la va a pasar bien, se va a divertir”, aseguró el cuauhtemense.

Frente a frente

Daniel Ponce de León Marco Antonio Barrera

Cuauhtémoc, Chih Lugar de Nac Ciudad de México

41 años Edad 47 años

1.65 m Estatura 1.68 m

178cm Alcance 178cm

(45-7, 35 KOs) Récord (67-7, 44 KOs)

2014 Año de Retiro 2011

En el Inn of the Mountain Gods Resort & Casino en Albuquerque, Nuevo México