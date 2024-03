Enoja a Fernando Gago penal no marcado al Piojo Alvarado

En el primer tiempo del Clásico Nacional del Clausura 2024, que terminó 0-0, Alvarado tiene un encontronazo con el defensa del América, Sebastián Cáceres, que el argentino dice que era pena máxima.

"Porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados por esa acción porque para mí es penal, es claro. Entonces, no pienso que hay algo, al contrario siempre he sido muy en el sentido del VAR que es para tapar las injusticias, pero cuando no funciona sí da bronca. Trabajaremos de la misma forma, pero hoy nos vamos con bronca.

"La de Alvarado es penal clarísimo, muy parecida a la de Ricardo Marín ante Mazatlán, exactamente igual o peor. Con una bronca terrible por la situación del penal y también por lo que me manifestaron los jugadores de sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje, entonces los noté enojados, los sentí incómodos en varias situaciones del partido.

"¿La expulsión de Torres en el juego de Ida (Octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf) fue menos o más que el penal a Alvarado? ¿Igual? Entonces era penal", declaró.

En dicho juego, Alan Torres se fue expulsado por doble amarilla, la segunda por un un golpe sobre Julián Quiñones. El Guadalajara perdió el partido 3-0.