Es Amaury nuevo presidente de Chivas

Ciudad de México.- Jorge Vergara espero que fueran las 9:00 de la mañana para dar la noticia.

A través de redes sociales, el empresario publicó un comunicado para informar que su hijo Amaury, quien era vicepresidente de Chivas, ahora tomará el cargo de presidente.

"Desde agosto de 2018 di mi voto de confianza a mi hijo nombrándolo vicepresidente del Grupo Omnilife y Chivas. Al día de hoy puedo evidenciar el alto nivel de liderazgo, compromiso e involucramiento de Amaury en una labor que demanda largas jornadas de trabajo, extrema atención y claridad para enfrentar situaciones críticas de diversa índole de manera exitosa.

"El Club Deportivo Guadalajara es la máxima institución del futbol mexicano y estamos a punto de comenzar una temporada trascendental para el Club, ello amerita no solo ponerle todo nuestro entusiasmo sino también nuestra especial atención para lograr el obligado resultado.

"Por esta razón he decidido nombrar a Amaury Vergara como presidente de Chivas, nombramiento efectivo a partir de hoy, 24 de junio de 2019", publicó.

Vergara dejó en claro que él sigue siendo dueño y consejero.

"Estoy seguro que Amaury estará a la altura de este nuevo reto y sabrá llevarlo adelante con la firmeza, transparencia e inteligencia que le caracteriza. Confiado y entusiasmado con este cambio, mi labor en este momento será principalmente de dueño y consejero, lo que me permitirá también concentrarme en mis rutinas. Sigamos todos trabajando hoy y mañana también", finalizó.