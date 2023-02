Es Carlos Alcaraz baja para el Abierto Mexicano de Tenis

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El tenista español Carlos Alcaraz es baja del Abierto Mexicano de Tenis 2023 de última hora a causa de una lesión en la pierna derecha que arrastra desde el año pasado y por segundo año consecutivo no estará en el cuadro del torneo de Acapulco.

El joven de 19 años llegó ayer por la noche al puerto después de haber alcanzado la Final del Río Open y el título en Buenos Aires, pero el pasado domingo se resintió de la lesión que lo había dejado fuera desde noviembre y por la que se perdió el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

"Lamentablemente no podré jugar en el @abiertomexicanodetenis. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto!", anunció el ganador del Abierto de Estados Unidos 2022.

El español se quedará en México hasta que termine el torneo pese a no jugar. Hoy tenía programado su partido de Primera Ronda en el segundo orden de juego del día ante el estadounidense Mackenzie McDonald, quien ahora espera un lucky loser.

Alcaraz era el jugador favorito para ganar el torneo de Acapulco y el primero sembrado. La última vez que un primer sembrado se bajó del cuadro principal en este torneo fue su compatriota Rafael Nadal en 2018.

El actual campeón del Abierto de Río, Cameron Norrie, también se baja del torneo de Acapulco por fatiga y su rival, el francés Adrian Mannarino enfrentará un lucky loser.