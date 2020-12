Es CR7 el Mejor Jugador del Siglo 21

Twitter

Cristiano Ronaldo fue galardonado en la entrega número 12 de los Globe Soccer Awards como el mejor jugador del Siglo 21, en un evento que tuvo lugar en Dubai.

El delantero se impuso en la votación a Leonel Messi y Mohamed Sala, para distinguirlo por el trabajo realizado en los últimos 20 años.

El premio se define por los votos de aficionados de todo el mundo que hacen una primera selección y luego por un jurado especializado de 23 personas relacionadas con el futbol así como altos directivos del Medio Oriente.

"Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto", dijo durante la entrega que tuvo como sede el hotel Armani.

"Desde el día 1 tuve la ética de ser el mejor, de trabajar duro, escuchar a los jugadores veteranos, a los más experimentados. Sin sacrificios, no puedes ganar nada. Mi punto más fuerte es mi mente. Los números no mienten. Si se ven los últimos 15 años, mi nivel prácticamente es el mismo. Esfuerzo, dedicación trabajo duro, porque el talento ya no es suficiente".

Robert Lewandowski, del Bayern Múnich fue elegido como el mejor jugador del 2020 por sus logros en la Bundesliga y en la Champions League.

Íker Casillas y Gerard Piqué fueron premiados por trayectoria deportiva, mientras que Hans-Dieter Flick fue nombrado como el entrenador del 2020, Bayern Munich como el mejor equipo del año y Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo como el mejor representante del año.

Pep Guardiola fue nombrado como el mejor entrenador del siglo 21.