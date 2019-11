Es el momento de Alan para pulirse

Ciudad de México.- En uno de los más duros semestres en la historia de las Chivas, Alan Pulido puede darles cierta luz si conquista el campeonato de goleo.

El Guadalajara no presume al máximo romperredes desde que Javier Hernández ganó ese título en el Clausura 2010, honor al que ahora aspira el actual "9".

Pulido, con 10 goles, es el escolta del delantero necaxista Mauro Quiroga y sus 12 dianas.

La ventaja para el mexicano es que el Rebaño (con escasas posibilidades de clasificar a Liguilla) recibe mañana al Veracruz, el equipo más frágil del torneo, con 42 tantos en contra.

En contraste, el argentino Quiroga cierra hoy la Fase Regular en casa del Puebla.

El club Chivas, aún con el pesar por el reciente fallecimiento del ex dueño Jorge Vergara Madrigal, tiene al menos un resquicio para la alegría.

De ser el máximo romperredes (lo que ningún mexicano consigue desde Ángel Reyna en el Clausura 2011), Alan Pulido también puede golear a sus detractores.

Hace un año, el histórico Carlos Hermosillo lo calificó como la "farsa más grande".

En la pretemporada, se convirtió en el tiro al blanco por la ridícula forma de tirar los penales, con un brinquito previo al disparo.

Durante el torneo, fue vapuleado cuando estrenó su canción de Rap mientras las Chivas eran bailadas por los rivales; tuvo un pésimo "timing".

A pesar de la irrupción de Alexis Vega y de la contratación de Oribe Peralta en el Rebaño, Pulido presume su mejor registro goleador en Fase Regular. El último rojiblanco que anotó 10 tantos fue Omar Bravo en el Apertura 2015, aunque en un torneo de 17 jornadas.

Alan, quien el mes pasado le pidió matrimonio por tercera vez a su pareja Ileana Salas, tiene buenas posibilidades de lograr que, por fin, se hablé más por lo que hace con el balón que sin él.