Es España oportunidad para que Checo Pérez se impulse

Madrid, España.- El GP de España servirá como impulso o retroceso para Sergio Pérez y su lucha por el título 2023.

Durante la carrera en Mónaco, el mexicano partía como favorito para repetir la victoria que logró en 2022, sin embargo, un error propio en la calificación lo alejó de ese objetivo.

Con pocos días para recuperarse del golpe anímico, Checo tiene dos opciones: continuar en el bache emocional o afrontar el reto y mostrar su mejor versión.

"El tema de las expectativas, especialmente Red Bull que es una escudería que es muy dura con sus atletas cuando no hay rendimiento, nos hace pensar en cuánta presión están sintiendo. Checo venía de ganar Mónaco el año pasado y cualquier resultado que no fuera ganar lo iban a calificar como terrible y había muchas expectativas sobre él.

"(Lo que pasó) puede percibirlo como un reto o como una amenaza. Si lo percibe como amenaza, el cerebro se pone en modo supervivencia y se activa una respuesta tipo reptiliana donde entran los nervios, los pensamientos un poco disfuncionales, todo el mal manejo emocional porque el cerebro dice que está mal", apuntó Minerva Cervantes, psicóloga deportiva.

En Barcelona, Pérez ha tenido pocas actuaciones destacadas, como la de 2022, cuando terminó en segundo. En 2017 fue cuarto.

La famosa frase de "Never Give Up", la cual está grabada en el casco del tapatío, debe cobrar más fuerza este fin de semana, no sólo para acercarse a su compañero Max Verstappen, sino para reencontrarse con el Checo que disfruta de las competencias.

"No podemos exigirle a una persona que se comporte como máquina o como un coche, y eso es lo complicado, que se espera que no fallen y son humanos en medio de presiones mentales y accidentes, pero no quiere decir que si tuviste un mal día, esa carrera te defina como atleta", dijo la especialista.

CHECO EN ESPAÑA

AÑO LUGAR ESCUDERÍA

2011 9 Sauber

2012 NT Sauber

2013 9 McLaren

2014 9 Force India

2015 13 Force India

2016 7 Force India

2017 4 Force India

2018 9 Force India

2019 15 Racing Point

2020 5 Racing Point

2021 5 Red Bull

2022 2 Red Bull

GP DE ESPAÑA

MAÑANA

P1: 05:30 h

P2: 09:00 h

SÁBADO

P3: 04:30 h

Califiación: 08:00 h

DOMINGO

Carrera: 07:00 h

TV: Fox Sports, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium