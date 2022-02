Es inocente y está limpia: entrenadora de Kamila Valíeva

Ciudad de México.- "Se ha producido una situación muy contradictoria y complicada. Quiero decir que estoy absolutamente segura de que Kamila es inocente y está limpia. Y para nosotros no es un teorema, es un axioma que no necesita ser demostrado". Fueron las palabras que este sábado pronunció la famosa entrenadora Eteri Tutberidze respecto a la situación que rodea a su pupila, la joven patinadora rusa Kamila Valíeva.

Tutberidze se pronunció luego de que este viernes la Agencia Internacional de Control (ITA, por sus siglas en inglés) anunciara que la prueba de dopaje que se realizó el 25 de diciembre de 2021 a la estrella del patinaje artístico mostró la presencia de trimetazidina.

"No está claro por qué a una atleta con una prueba de dopaje dudosa del 25 de diciembre se le permitió competir en los Juegos Olímpicos. O es una fatal coincidencia o es un plan muy bien pensado; no sé si las dos cosas", comentó al respecto la preparadora.

Por otro lado, Tutberidze aseguró que no han abandonado ni abandonarán a Kamila ni a ningún deportista que tenga dificultades. "Estamos con nuestros atletas en las penas y en las alegrías hasta el final", recalcó.

Finalmente, la entrenadora expresó su deseo de que las directivas de su país no los abandonen, defiendan sus derechos y demuestren su inocencia. "Ahora todo nuestro equipo está detenido a la espera de las decisiones en el caso de Kamila Valíeva. Tenemos miedo de hacer cualquier afirmación, no sea que infrinjamos algo y hagamos daño. No sé quién y qué decide, pero espero que la justicia prevalezca de algún modo", subrayó.