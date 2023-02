Es Jesse Carrasquedo discípulo de Checo Pérez

CDMX.- La huella de Sergio Pérez está presente en los jóvenes pilotos que pasan por su escudería SP Sidral-Aga.

Junto a su hermano Antonio, el piloto de Red Bull implementa varios programas de desarrollo para niños y adolescentes que sueñan con llegar a la Fórmula Uno, uno de ellos es el guanajuatense Jesse Carrasquedo Jr., promesa del deporte motors nacional que, poco a poco, han pulido los Pérez con participaciones en seriales nacionales como la FIA F4 NACAM y, en el extranjero, en la F4 de los Emiratos Árabes, con el equipo francés R-Ace GP.

"De conocer a los Pérez llevó bastante tiempo, al primero que conocí fue a Toño, hace unos 9 o 10 años, y, desde ahí, me ha guiado. Me ha enseñado muchas cosas del automovilismo y lo agradezco mucho. Lo que me ha ayudado esta academia es la mano dura de Toño, es lo primero, nos enseña disciplina, que se tiene que trabajar para conseguir las cosas.

"Siento que en karting era más como Checo, guardaba más las llantas y era muy rápido en las carreras y, ahora en F4, mi especialidad son las llantas nuevas porque es con lo que haces las clasificación. Lo que más he aprendido y creo que es un factor para llegar a la Fórmula Uno es la dedicación, eso es lo que cambia de un piloto bueno a uno excelente", contó el guanajuatense de 15 años.

Gracias a los consejos de primera mano de Toño y a los tips de Checo, Jesse se aferró a uno de los objetivos: participar en la selección anual de la Academia de Ferrari en 2022.

"Esa experiencia fue bastante buena, me divertí mucho, aprendí mucho, sobre todo en la profesionalidad que da Ferrari porque es muy diferente a la de los equipos con los que he estado", dijo Carrasquedo Jr.

CONÓCELO

Jesse Carrasquedo Jr.

León, Guanajuato

15 años

Debutó en F4 NACAM cuando tenía 12 años

Participó en la Academia de Ferrari

Actualmente corre en F4 de Emiratos Árabes y F4 Española

Palmarés:

Campeón RoK Cup USA, en 2017

Campeón Nacional de FK, X30 Jr., en 2018

Novato del año FK, X30 Jr., en 2018