Es un error garrafalse fue todo a la basura: Ortega

Santiago, Chile.- La marchista mexicana Alejandra Ortega, quien buscaba la marca olímpica a París 2024, señaló como "un error garrafal", que la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 haya anulado los tiempos de todas las competidoras porque el circuito estaba mal medido.

"Es muy triste, es un error garrafal del evento, llevo 21 años compitiendo y jamás había sucedido esto, jamás me había pasado. Yo sé que quizá el tiempo que hice no es real para la World Athletics, pero todo el esfuerzo de las competidoras se hecha a la basura. No está en nuestras manos. Si vieron que no era real eso nos hubieran aumentado las vueltas, pero que te digan que le faltó y no vale la marca, pues el esfuerzo y la preparación de todas se tira a la basura. Es una falta de respeto para todas las atletas y para la organización. Estoy triste porque podía dar la marca, las condiciones eran adecuadas para dar la marca y esto se perdió", expresó Ortega.

"Hay un comité organizador de este evento, hay alguien que ratifica el circuito y no es posible que se les haya ido por tantos metros, dijéramos que hubieran sido dos metros, no hay problema, pero estamos hablando de kilómetros y no se vale porque jugaron con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y al final se va todo a la basura, sí hay culpables y que se hagan responsables de lo que está pasando y al final echan a perder la carrera deportiva de todas las atletas".

La mexicana se ubicó originalmente en la quinta posición con un tiempo inválido de 1:16:56. Sin embargo, el circuito no estaba bien medido y en el GPS de la marchista tricolor el cronómetro marcó 17 kilómetros y 600 metros, 2.4 kilómetros menos de que lo debía medir el circuito.

"Estaba buscando la marca olímpica, no vengo a jugar para que de la nada nos digan que no vale. Si me aumentaban tres kilómetros seguía con la marca olímpica, estoy muy triste. No sé si piensan que somos títeres o qué y nos faltan al respeto de esta manera. Pasa y pasa mucho y las autoridades no ven que las únicas afectadas somos nosotras", dijo Ortega que en abril próximo buscará volver a dar la marca olímpica a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"No es nuestro, pero es un papelón", reconoció el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, en diálogo con la local radio Cooperativa. "Es una lástima, porque la carrera fue muy bonita y evidentemente la atleta peruana se debe haber ilusionado por la marca mundial. Él (trabajador de World Athletics) tendrá que dar las explicaciones. Se equivocó en la suma de los metros, no es una responsabilidad nuestra".