Es un poco ridículo: Checo, sobre límites de pista

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Los límites de pista de Yas Marina le jugaron en contra a Sergio Pérez en la sesión de calificación.

Si bien es cierto que el mexicano no tenía el mismo ritmo que su compañero Max Verstappen, logró avanzar hasta la última etapa de la qualy y tenía posibilidades de meterse en el top 5, pero su último registro le fue borrado por dirección de carrera al salirse de la línea blanca del trazado.

"Siempre es un poco ridículo este tipo de cosas y es algo para cambiarlo y que el próximo año sea diferente porque no hemos ganado nada pero te arruina mucho y lo peor es que no tienes referencia, no sabes si estás fuera o dentro.

"Habíamos tenido una muy buena calificación hasta la Q3 y llegando a la Q3 tuve problemas aceleraron con el mapa del motor, se me complicó un poco y luego cuando estábamos en la última vuelta tuvimos los límites de pista en la curva 1 y no fue ideal, también me fui de recta en la (curva) 6", comentó Pérez al final de la actividad.

La estrategia para mañana será remontar desde la novena plaza al podio para cerrar de la mejor forma la temporada 2023 tomando en cuenta el desgaste de los neumáticos y el ritmo en tandas largas.

"Fue una pena porque creo que nos hubiera cambiado bastante la carrera de mañana de arrancar en quinto y ahora estamos en noveno. Mañana es una carrera larga donde la degradación va a ser grande y todo puede pasar", finalizó.