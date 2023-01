Es Verstappen mejor piloto que Checo Pérez

Montevideo, Uruguay.- ¿Qué posibilidades tiene Sergio Pérez de pelar por el título de la Fórmula Uno en 2023?

Si la evolución del monoplaza de Red Bull se adapta al estilo de manejo del mexicano, tal y como sucedió en las primeras carreras de la temporada pasada, puede ser uno de los contendientes, pero no el favorito.

Max Verstappen, es actualmente el favorito para coronarse, ya que ha demostrado que puede derrotar a sus compañeros de equipo y a los demás pilotos de la parrilla.

"Si nos fijamos en el comienzo del año, cuando Max no se sentía cómodo y Checo podía conducirlo (al RB18), Checo era más rápido que él. ¿Es Checo mejor piloto que Max? La verdad es que no. Es muy buen piloto, pero no creo que esté al nivel de Max. Pero él podía conducirlo y Max no. Y ahí es donde el equipo hace un trabajo realmente bueno. Entienden lo que necesita y lo mejoran. Aquí es donde creo que se pone realmente genial.

"Lo que Red Bull siempre ha hecho bien es la cantidad de progreso que hacen con el coche. Realmente pueden desarrollar el coche. Lo mismo que Mercedes. La tasa de desarrollo de los coches en comparación con cualquier otro equipo, están en una liga diferente", comentó el ex conductor de F1, Juan Pablo Montoya, para Motorsport.com.

Una de las ventajas del neerlandés sobre el tapatío es el enfoque mental durante todo el año, ya que confía en sus capacidades y en el equipo para ganar.

"Creo que Max está ahora mismo en una situación mental muy buena. Sabe que puede ganar a cualquiera. Cuando estás en esa posición y tienes el equipo para hacerlo, es bueno y él está haciendo el trabajo. El año pasado tuvo que mejorar su juego. Si nos fijamos en Checo a principios de año, dio un paso de gigante. Y Max tuvo que dar lo mejor de sí. Y cuando lo hizo, fue genial verlo", agregó el piloto colombiano.