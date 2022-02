‘Escalofriante’ el trato de entrenadora a Kamila Valieva

Agencias

Beijing.- El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, lamentó lo sucedido con la patinadora rusa Kamila Valieva durante la final del patinaje artístico sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y confesó que le pareció "escalofriante" la forma en la que fue tratada por su entrenadora tras cometer unos fallos en el Programa Largo.

La joven deportista de 15 años estaba en el centro de la polémica después de haber sido autorizada a competir por el TAS pese a haber dado positivo en un control antidopaje en diciembre y era la favorita para el oro, pero aterrizó mal en dos de sus ejecuciones y finalmente quedó cuarta. Su entrenadora, Eteri Tutberidze, pese al mal momento que estaba pasando la patinadora, no llegó a consolarla, unas imágenes que no le gustaron demasiado a Thomas Bach.

"Cuando vi cómo fue recibida por su entorno más cercano, me pareció extremadamente frío. Fue escalofriante ver eso, en lugar de consolarla o tratar de calmarla. Esto no me da mucha confianza sobre su círculo íntimo, ya sea por lo que sucedió en el pasado o lo que pueda pasar en el futuro, sobre cómo se debe tratar a una atleta menor de 15 años que lucha visiblemente. Sólo puedo desear que reciba el apoyo de su familia, amigos y personas para ayudarla a superar esta situación tan difícil", expresó Bach.

El alemán calificó esta historia "como muy triste" y aseguró estar "muy, muy molesto" cuando vio la competición. "Vi en su concurso cuánta presión debió haber sentido. Por mi experiencia como atleta, sé un poco sobre la presión, pero creo que fue más allá de lo que puedo imaginar, especialmente para una niña de 15 años", advirtió.

El dirigente indicó que pudo "sentir un estrés mental inmenso" en la rusa en su intento de "recuperar la compostura, de tratar de terminar su programa y en cada movimiento del lenguaje". "Quizá hubiera preferido dejar la pista y tratar de dejar atrás esta historia, aunque ahora no podrá hacerlo ya que se enfrenta a una investigación por dopaje y aún debe solicitar el contraanálisis", remarcó Bach.

El presidente del COI subrayó que apelaron al TAS la presencia de la rusa porque no querían que "participara". "Perdimos y tuvimos que aceptarlo. Esto no es el caos sino el estado de derecho, es justicia", zanjó, al tiempo que reconoció que esta experiencia les hace pensar sobre "el tema de menores de edad en competiciones para mayores", al que necesita "una cuidadosa deliberación y consulta".