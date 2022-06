Escucha Red Bull a Checo Pérez

CDMX.- Durante el Gran Premio de España, Checo Pérez recibió la orden de dejar pasar a Max Verstappen, algo que calificó de injusto y que al final de la carrera pidió hablar con el equipo.

"Fue importante (hablarlo) para entender dónde estamos parados como equipo, lo entendieron muy bien, hay mucho sentido común de parte de Helmut (Marko; asesor), de Christian (Horner; jefe de equipo), lo entendieron muy bien", compartió el tapatío en una charla en línea organizada por sus patrocinadores.

"El equipo está dando a Max y a mi su 100 por ciento. Quieren que los dos estemos hasta arriba y tengo el mismo apoyo que tiene Max. Si renové con Red Bull es porque tengo el 100 por ciento de apoyo hacia mí como piloto y me valoran mucho".

De cara a la próxima carrera, en Gran Bretaña del 1 al 3 de julio, Checo anticipó que no espera grandes actualizaciones en su RB18 y que si quiere mantenerse en la lucha por el campeonato con Verstappen tendrán que corregir errores y ser perfectos.

"Hay que ganarle, empezar adelante de él en las próximas carreras, minimizar, no podemos tener otro cero en el campeonato, necesitamos corregir estos problemas y ser perfectos en las próximas carreras para acercarnos en el campeonato", apuntó Pérez.

¿Ganar en CDMX superaría lo de Mónaco?

Checo Pérez desbloqueó otro logro como piloto al ganar el GP de Mónaco y, ahora, siendo un contendiente en cada carrera, llevarse la de México podría superar lo alcanzado en el Principado.

"Es difícil porque hasta que no lo vives, hasta que no experimentas la emoción es difícil pensarlo. Ganar Mónaco como piloto es una emoción, un sentimiento porque significa mucho, pero ganar en México, en tu País, ni me lo imagino, creo que a nivel emocional sin duda lo superaría", apuntó el mexicano.

Checo adelantó que el Showrun de este año en la Ciudad de México va por buen camino y espera que también se pueda montar uno en Guadalajara.