Espera Lupita fallo en contra por el TAS

Ciudad de México.- Aunque la marchista Lupita González no ha dejado de entrenar con la esperanza de ser exonerada de dopaje y llegar a Tokio 2020 el panorama no es alentador debido a la nula credibilidad con la que llegó a su audiencia en el TAS.

Dicha reunión con el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la semana pasada fue muy tensa y acusatoria según reveló el abogado de la atleta, Andrés Charría.

En el encuentro, la subcampeona olímpica en los 20 kilómetros fue muy cuestionada por haber incurrido en mentiras y presentar documentos falsos por indicaciones de su anterior equipo legal, situaciones que, a decir de Charría, predispusieron a los abogados del TAS para considerarla culpable.

"Fue una audiencia difícil, agresiva hacia Lupita. Más de la mitad de la audiencia los abogados de la IAAF atacaron de manera inmisericorde a Lupita preguntando cuál era la credibilidad de una atleta que les había mentido en primera instancia. Si bien se supone que en este tribunal se empieza desde cero, el trabajo del abogado de la IAAF fue desvirtuar cualquier prueba nueva", contó el abogado en entrevista telefónica.

"Hicimos el mejor trabajo posible, se peleó, se mostraron evidencias, pero la realidad es que es un proceso muy difícil. Es muy difícil, no tengo muchas esperanzas aunque logramos demostrar que la trembolona existe en México y en China como un insumo para engordar ganado y Lupita no es una deportista que lo necesite".