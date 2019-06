Esperan inversión privada para mantener la F1

Ciudad de México.- La Fórmula 1 podría permanecer en la Ciudad de México.

En los siguientes días, se prevé dar a conocer si la próxima edición de la F1 será o no la última.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que organizadores de la gran carrera, empresarios y representantes de su Administración, han logrado avances para la continuidad del evento automovilístico.

El objetivo principal, dijo la mandataria local, es que su realización no sea con cargo a recursos públicos.

"Estamos trabajando en ello y esperamos que ya muy pronto podemos dar muy buenas noticias", dijo Sheinbaum entrevistada después de anunciar la Olimpiada Comunitaria 2019.

"Todavía no lo tenemos totalmente asegurado, pero créanos que estamos trabajando para que este importante espectáculo deportivo no se vaya de la Ciudad", añadió.