Está Alonso sorprendido por su gran inicio de temporada

Agencia Reforma

Baku, Azerbayan.- "Creíamos tener un coche con buen rendimiento, pero no como para rivalizar con Mercedes y Ferrari", saboreó Fernando Alonso, quien llegó a Aston Martin para esta temporada, en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana.

Desde el inicio del año, el piloto más veterano de la parrilla (41 años) encadena los podios y espera poder conseguir próximamente su victoria número 33 en la categoría reina.

- Ha comenzado muy bien la temporada, con tres podios en tres carreras. ¿Qué primer balance hace de este arranque de curso?

"Esta temporada es increíblemente y sorprendentemente buena, siendo sincero. Creíamos tener un coche con buen rendimiento, pero no como para rivalizar con Mercedes y Ferrari, eso nos ha sorprendido. Quizás esos dos equipos han rendido un poco menos en las primeras carreras, pero siguen siendo muy fuertes y mejorarán (...) No podemos dar por hecho que toda la temporada va a ser así, las cosas pueden cambiar rápidamente. Debemos por lo tanto continuar nuestro desarrollo".

- ¿Veremos este año la 33ª victoria de su carrera en la Fórmula 1?

"Es lo que espero, pero sin garantías. Si vemos lo ocurrido en los últimos años, (Pierre) Gasly ganó en Monza u (Esteban) Ocon en Hungría, así que la oportunidad de ganar una carrera está siempre ahí. Pero cuanto más cerca estemos de la jerarquía, mejor será, así que por qué no. Por el momento, dependemos de los demás, la oportunidad de ganar estará más bien ligada a un problema (de parte de la competencia) y no a que seamos los mejores".

- Tiene un contrato "plurianual" con Aston Martin. ¿Espera renovarlo?

"No lo sé (...) en 2024 espero tener la oportunidad de seguir subiendo al podio, ya lo conseguí tres veces en 2023 y las cosas se presentan mejor de lo previsto. Puede resultar tentador renovar, pero también puede ser tentador terminar ahora y hacerlo con una sonrisa. En 2026 está previsto que haya nuevas reglas y no sé si quiere comprometerme en esa vía, así que vayamos año a año".

- En 2019 y 2020 hizo una pausa de la F1 y regresó en 2021 con Alpine. ¿Ese tiempo fuera de esta competición fue bueno para usted?

"Me ayudó, quizás no tanto sobre el estilo de pilotar sino más en la mentalidad y el enfoque, en la motivación. Cuando estás en la F1 desde los 18 años no es que pierdas la motivación, esa siempre la he tenido, pero estaba cansado de viajar, de la rutina, de repetir lo mismo, así que esos dos años fueron refrescantes, pude recargar las baterías (...). Mentalmente estoy mucho más fresco, feliz cuando llego pronto al circuito, feliz cuando hablo con los ingenieros (...) Ahora tengo las baterías llenas".

- ¿Se siente ahora mejor piloto que cuando ganó los títulos mundiales en 2005 y 2006 con Renault?

"Ahora soy mucho mejor, al 100%".

- Las relaciones con Lewis Hamilton no han sido siempre excelentes, ¿qué consideración le merece actualmente?

"Le respeto mucho. Quizás este año estamos luchando más cerca uno del otro (...) Sigo pensando que es uno de los mejores pilotos. Al mismo tiempo, ha tenido la oportunidad de tener un coche que ha sido muy dominador durante cinco años. Michael (Schumacher) ganó siete títulos (con Benetton y Ferrari), Max (Verstappen) ganará probablemente tres (con Red Bull), yo gané dos (con Renault)... Siempre necesitas tener el mejor coche para ganar el campeonato".

- Precisamente, ¿qué opina del rendimiento del actual campeón, Max Verstappen?

"Pilota mejor que los demás, está al máximo y tiene el coche más rápido, así que todo es perfecto para él (...) Por ahora parece indestructible (...) Me gustaría desafiarle, hacer Le Mans con él, pasar el coche y saber que está en buenas manos. Somos muy buenos amigos".