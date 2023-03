Está Chávez Jr. listo para compartir cartelera con su padre

CDMX.- Estuvo alrededor de un año encerrado en una clínica de rehabilitación. El "Junior" luchó contra sus demonios en todo ese tiempos, y hoy entrena duro para estar en la cartelera donde su padre realizará una pelea de exhibición ante Érik "Terrible" Morales, el 20 de mayo en Tijuana.

Julio César Chávez hijo, de 37 años, está limpio. El ex campeón Mediano del mundo está recuperado su vida y a su familia.

CANCHA le cuestionó a JC hijo qué mensaje le podía dar a los jóvenes que están en malos pasos y no sabe qué hacer.

"Pienso que el mundo, la gente está más perdida que hace 10 o 20 años, los jóvenes consumen más alcohol y marihuana, y le digo a los jóvenes que tengan cuidado con lo que consumen.

"En mi caso, yo soy deportista y mi papá tiene clínicas y se llegó a la decisión que yo tenía un problema que estaba afectando en mi carrera y en mi vida privada , y se me dio la ayuda, aunque yo no creo que sea una ayuda muy buena el estar encerrado un año", dijo esbozando una sonrisa. "Pero bueno, es necesario a veces ver la oscuridad para valorar la luz. El no tener nada te hace a veces valorar las cosas que no valorabas, y yo le digo a los jóvenes que se cuiden que se diviertan, pero que se vayan tranquilos en lo que hagan"

El hijo del "Cesar del Boxeo" no pelea desde diciembre de 2021 cuando derrotó a David Zegarra en Culiacán. Se espera que en mayo suba al cuadrilátero para hacer un combate a 10 asaltos.

"Los años es lo de menos. Cuidándome puedo pelear tres o cuatro años más creo que bien. Todo está en dar una buena actuación y pelear constantemente, no creo que me quede tan poquito, y esta pelea es importante porque será un rival que no viene a perder, y cuando hay una pelea así se da cuenta le gente si tengo con qué", apuntó.

En tanto, su padre dijo que lo que pasó el "Junior" fue un infierno. La desintoxicación no es cualquier cosa, y además hay que dormir en ocasiones en el suelo y tocar fondo para salir adelante.

Julio César padre dijo que su hijo quizá merecía eso, pero eso mismo le ayudó a estar hoy con vida.

"Julio en su momento va a dar su testimonio de vida, pasó un año encerrado donde no fue nada grato la verdad, porque pues mi hijo teniéndolo todo afuera y adentro, con todo respeto, viviendo un infierno, la verdad, pero a la vez, no sé si esto es lo que merecía mi hijo, pero siento que esto le ha ayudado mucho a mi hijo, lo veo más motivado, con un semblante lúcido, pero lo más importante para mi hijo es recuperar a sus hijos y a su esposa, la verdad fue algo muy desgastante para su esposa, para mi, tenerlo encerrado un año, no fue fácil, pero creo que es lo que merecías hijo, y lo que le ha salvado la vida, y este es el comienzo, y quise hacer esta exhibición el día que me muera quiero morirme con ver que mis hijos pelearon limpios, sin ninguna sustancia en el cuerpo. Se puede vivir sin alcohol y sin drogas y que no necesita sustancia para subir y verse bien", añadió.