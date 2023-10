Estafan a empresarios que pagaron 160 mil pesos para el GPMX

CDMX.- Un grupo de empresarios fue estafado con la supuesta venta de boletos para la zona de Club Paddock para el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula Uno.

El grupo de 15 personas, la mayoría hombres de negocios, había pagado 160 mil pesos por cada entrada, lo que en suma ascendió a 2.4 millones de pesos.

Un supuesto empresario, identificado como Marco Antonio Finn, propietario de una empresa llamada "Publicidad FBC", ofreció los accesos.

Finn incluso mostraba a los compradores un contrato entre su empresa "Landmark FBC" y la empresa "Make Pro", identificada como prestadora de servicios para el Gran Premio de la CDMX.

"Nos dijo que quería comercializar un paddock que le daban a él como pago, que no lo iba a utilizar y entre varios juntamos el dinero para comprarle el espacio. Ahora resulta que todo fue un fraude, no tenemos boletos y este cuate no nos da la cara", afirmó uno de los afectados.

El dueño de la empresa Publicidad FBC no ha sido localizado por alguno los compradores ni ha entregado boletos, pese a que el evento inicia hoy.

"Estamos preparando ya una denuncia penal por fraude, le hicimos transferencias a Marco Antonio Finn Barajas en la Clabe interbancaria 646731258609396771 del Banco STP y no tenemos nuestros boletos. Ya nos quedó claro que es un fraude, qué más puede ser", dijo uno de los empresario.