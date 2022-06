Estamos muy lejos, admite Gerardo Martino

Para Gerardo Martino, la Selección Mexicana está lejos de competir a un nivel como el del Mundial, por lo menos hasta ayer, luego de caer 3-0 ante Uruguay. Sin embargo, dejó en claro que no bajarán los brazos para mostrar un mejor nivel.

"Si nos centramos en el partido, estamos muy lejos. No pierdo de vista que solo fue un partido amistoso y esto es parte de la preparación. En la preparación hay momentos difíciles y otros más gratos. No estamos dispuestos a no dar pelea para competir en el Mundial”, mencionó.

Para el 'Tata', el haber cambiado a la línea de cinco en la zona defensiva no fue el factor para esta nueva derrota, incluso cree que en el primer tiempo no hubo tanta diferencia entre ambas selecciones.

"Primero creo que esa diferencia solo fue en el segundo tiempo, en el primero el equipo compitió bien, pero cometió un error en pelota parada, antes de eso solo habían tenido una llegada de peligro. No perdimos por jugar con una línea de cinco, estamos atascados en no tener que darle opciones al rival, tenemos que anotar primero. Mientras el partido estuvo en igualdad, nosotros competimos bien", comentó.

Por último, el seleccionador nacional espera poder recuperar la contundencia, aunque insistió en que no es un tema solo de los delanteros.

"Después de lo visto esta noche, hay situaciones de juego en las que hay que seguir trabajando. No creo que solo haya sido un problema de definición, ha sido un problema con el volumen de juego en los últimos 30 metros de la cancha", concluyó.