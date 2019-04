Estar en México es lo peor: Paco Jémez

Como para no cerrarse el mercado mexicano, Paco Jémez, actual técnico del Rayo Vallecano, recuerda su paso por México y Cruz Azul.



El español no duda en decir que estar en suelo mexicano fue lo peor, debido a las condiciones del país. "En México fue lo peor. Había días que ni siquiera dormía. Se juntaba todo. Desde la presión de los resultados a la altitud de la ciudad. Tuve que ir al médico para que me ayudara a conciliar el sueño, pero solo conseguía dar unas cuantas cabezadas por la noche. Llevo desde 2006 como entrenador, con diferentes etapas y situaciones. Pero te puedo decir que México me ha dejado marcado. Es un país muy duro. En todos los sentidos. Un sitio donde pasan cosas que en España solo ves por televisión".



No olvidó a la prensa, a la que alguna vez llamó "vomitiva". "Es mucho más incisiva y mucho más hiriente que España. Algunas entrevistas llegaron a niveles que nunca me habría esperado, pero sabía que si agachaba las orejas me comían. En los primeros momentos me calentaba mucho, pero lo hacía porque había preguntas que me parecían ofensivas. No sólo para mí, también para el club y mis jugadores. Tuvimos algún encontronazo más, pero al final hasta disfrutaba en las ruedas de prensa".



Eso sí, dijo que el nivel que encontró en la Liga, era algo que no esperaba. "Fui creyendo que iba a una liga menor y me di cuenta de que no era así. México tiene una liga competitiva, buenos jugadores, enormes entrenadores, campos espectaculares y una gran afición. Da igual dónde juegues y la hora. Los campos siempre están llenos de gente".





Fuene: www.elimparcial.com