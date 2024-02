Estará Horner en revelación del RB20

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Christian Horner, jefe de Red Bull, no faltará a la presentación del RB20.

Este jueves a las 13:30 horas de México se develará el monoplaza del equipo de las bebidas energéticas en medio de turbulencias internas.

La semana pasada, el mandamás de los austriacos fue acusado de ejercer conductas inapropiadas hacia una empleada, lo que ocasionó un análisis profundo sobre el futuro del directivo que hasta ahora no se sabe.

"¿Si me encuentro con Horner? No puedo decir ni esto ni nada en este momento. Mientras la investigación esté en curso o no haya resultados, no oirás nada de mí".

"Es un proceso en curso, y espero que nuestras turbulencias se controlen rápidamente", comentó Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, a OE24 al enterarse de la presencia de Christian para el lanzamiento de su bólido.

Aunque se sabe que la relación entre Marko y Horner no es la mejor, le prioridad es mantener el ritmo avasallador con su RB20 y la dupla conformada por Max Verstappen y Sergio Pérez en este 2024.

"Afortunadamente nuestro coche está listo y estamos bien preparados", agregó el ex piloto austriaco.