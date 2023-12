Chihuahua.- El peleador chihuahuense Óscar Duarte se pronunció este domingo por la tarde, luego de su derrota del pasado sábado, por nocaut, ante el californiano Ryan García.

Con pocas huellas de la batalla marcadas en su rostro, el parralense lamentó la derrota, pero se mostró orgulloso de su actuar en el ring, en Houston, Texas.

“Creo que estábamos haciendo una buena pelea, íbamos bien; desafortunadamente vino ese golpe, me entró y luego ya no me dejaron seguir, así es esto”, dijo, en un video corto subido a sus redes sociales.

“Esto apenas es el comienzo, vienen buenas cosas, y vamos a seguir en el sueño de llegar a un campeonato”, agregó.

También se tomó el tiempo para agradecer a las personas que le han expresado su apoyo luego de la derrota.

“Gracias a todos aquellos que se han comunicado, que me han enviado un saludo o palabras de ánimo, a aquellos amigos que me han expresado su apoyo”, finalizó.

Duarte cayó por nocaut efectivo el pasado sábado, cuando, en el octavo asalto, recibió un par de ganchos de parte de García y cayó de rodilla a la lona, pero ya no alcanzó a levantarse durante la cuenta de protección.

Según tarjetas no oficiales, la pelea era cerrada y para algunos, Duarte estaba liderando antes de que García finalmente finiquitara el duelo.

Cabe destacar que la pelea había sido inicialmente anunciada a peso superligero, pero finalmente se llevó a cabo en peso pactado a 143 libras. Esto motivó a que, en algunos promos de las televisoras, fuera definida como pelea en división welter.