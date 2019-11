Estoy luchando contra demonios: Hamilton, campeón de Fórmula 1

Lewis Hamilton parece estar en el mejor momento de su carrera como automovilista, dejando su huella indeleble en la historia grande de la disciplina tras conquistar el sexto título en la Fórmula 1. Sin embargo, lo que se ve no siempre es lo que ocurre realmente por el interior de las personas y el piloto británico es un gran ejemplo.

“Todos y cada uno de nosotros estamos luchando contra algo en la vida. Yo estoy luchando con muchas cosas diferentes, contra ciertos demonios”, declaró el nacido en la pequeña ciudad de Stevenage, que a sus 34 años viene de conquistar cinco de las últimas seis temporadas de la máxima categoría.

“Cada año pasas por una montaña rusa diferente de emociones. Trato de mostrarle a la gente que, desde afuera, las cosas siempre se ven geniales, pero no siempre es así”, reconoció luego de celebrar en el GP de Estados Unidos, en Austin (Texas).

Lewis viene experimentando estos cambios desde hace un tiempo y, a pesar de adueñarse del título cuando todavía restan dos fechas para la culminación del torneo, decidió utilizar ese espacio en los medios para reflexionar sobre las emociones que lo dominan. “Hay mucha vida después de la Fórmula 1, y quiero pasar tiempo con mi familia. Todavía quiero tener una familia algún día. Pero me encanta hacer lo que hago, tanto que no creo que haya muchas cosas que puedan detenerme particularmente”, señaló.

"Hay mucha vida después de la Fórmula 1 y quiero pasar tiempo con mi familia", confesó (Foto: Reuters)

Una de los hechos que lo marcó fue la muerte de Niki Lauda, quien se desempeñaba como director de la escudería Mercedes y siempre estaba cerca suyo: “Diría que no pensé que perder a Niki me iba a golpear tan fuerte como lo hizo. Fue realmente molesto, y lo extraño muchísimo. No me di cuenta de cuánto lo quería”.

Aunque el momento de sensibilidad que atraviesa no es simplemente por este tema, ya que también quedó muy golpeado con la muerte del piloto francés de Fórmula 2 Antoine Hubert en el circuito de Bélgica. “También perdimos a un niño en Spa. Cuando sucede algo así, se pueden poner muchas dudas en tu mente y tienes que deshacerte de eso. Uno piensa: ‘Dios, ¿es hora de parar o debo seguir?'", aceptó.

Desde el año 2007 es uno de los grandes animadores de la Fórmula 1, teniendo en cuenta que al año siguiente de su debut ya logró celebrar un campeonato con McLaren Mercedes. Tras cinco años de predominio principalmente del alemán Sebastian Vettel, Hamilton dio el golpe y logró el trofeo en 2014, 2015, 2017, 2019 y 2019. Actualmente es el segundo máximo ganador en la historia de la disciplina detrás de las 7 coronas de Michael Schumacher y por encima del argentino Juan Manuel Fangio (5).

Rosberg fue campeón en 2016 y luego se retiró (Foto: EFE)

El único que logró cortar en 2016 con su monopolio fue Nico Rosberg, quien le arrebató la corona ese año y luego decidió abandonar el automovilismo. Tras la celebración de su amigo, el alemán no evitó llenarlo de elogios: "Es absolutamente increíble lo que ha conseguido. En Austin se vio lo bueno que es Hamilton. Tomó su camino, hizo una sola parada, y tal vez llevó a cabo una mejor estrategia que la que el equipo le estaba recomendando y casi obtuvo esa victoria. Fue un intento espectacular tratar de obtener ese triunfo. Lo hizo fantásticamente, al final ganó Bottas la carrera, pero él se llevó un sexto título completamente merecido de una manera increíble. Es una locura que ya lleve seis. Ahora se está acercando a convertirse en el mejor de todos los tiempos, y quién hubiera pensado que eso era posible, incluso que alguien llegara a las cifras de Michael Schumacher”.





Fuente: www.infobae.com